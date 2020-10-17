Праправнучка Александра Пушкина умерла в Тамбовской области

В России на 82-м году жизни скончалась профессор Мичуринского аграрного университета Галина Усова. Она была праправнучкой Александра Пушкина.
Да, Галина Северьяновна ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска, — сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин.
Она родилась в Архангельске. Как
Усова является прапраправнучкой Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Бояре Пушкины достраивали крепость Козлов (ныне Мичуринск) и руководили гарнизоном в 1650-е годы, потом Тамбовщина стала местом проживания друзей и родных Пушкина.
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