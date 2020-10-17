Праправнучка Александра Пушкина умерла в Тамбовской области

https://static.news.ru/photo/15c59694-1093-11eb-a14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mgau.ru

В России на 82-м году жизни скончалась профессор Мичуринского аграрного университета Галина Усова. Она была праправнучкой Александра Пушкина.

Да, Галина Северьяновна ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска, — сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин.

Она родилась в Архангельске. Как пишут тамбовские СМИ, кумиром в школе для неё был Мичурин, и продолжать образование она поехала в город его имени. Именно Галина Северьяновна составляла «Красную книгу Тамбовской области».

Усова является прапраправнучкой Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Бояре Пушкины достраивали крепость Козлов (ныне Мичуринск) и руководили гарнизоном в 1650-е годы, потом Тамбовщина стала местом проживания друзей и родных Пушкина.

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