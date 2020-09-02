«Позор»: Соловьёв оценил работу адвоката Пашаева

https://static.news.ru/photo/8582e502-ed13-11ea-8124-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал манеру адвоката Эльмана Пашаева, который передразнивал слова представителей СМИ.

Это же посмешище, зачем этот позор? Сейчас ему впаяют по максимуму, и никто не скажет. Выясняется, что про инсульт лгал, про плохое самочувствие лгал. Какой ты ничтожный человечишко! Нельзя так, — отметил журналист.

По его словам, Пашаев теряет человеческое достоинство. Всё происходящее он назвал позором.

Кроме того, сотрудник телеканала «Россия 1» раскритиковал свидетелей защиты, которые не смогли узнать себя на видео, приобщённых к материалам дела о ДТП с участием Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны, стал гостем нового выпуска YouTube-шоу Соловьёва. Юрист заявил, что за лжесвидетельство предусмотрено тюремное заключение или два года общественных работ, передаёт портал «Вечерняя Москва».

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре столицы. Его водителя госпитализировали, но он скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит до 12 лет колонии.

Ранее артист на заседании сказал, что на 90% уверен в том, что был на пассажирском сиденье во время аварии, а также просил осмотреть его в институте Сербского, а его юристы ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев после этого заявил отвод судье и отметил, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств, писал NEWS.ru.