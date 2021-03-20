Познер рассказал о личном опыте вакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/de1147e0-8a1b-11eb-b4e1-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Владимир Познер вакцинировался от коронавирусной инфекции нового типа при помощи отечественного препарата «Спутник V». Он сам рассказал об этом опыте в разговоре с журналистами.

Познер подчеркнул, что не понимает тех, кто сомневается в необходимости вакцинации. Таким гражданам ведущий посоветовал «не делать глупость». По словам журналиста, вакцинироваться от коронавируса надо обязательно, точно так же, как детей вакцинируют от иных недугов. Как сказал Познер, людей, которые в этом сомневаются, судя по всему, кто-то пугает, распространяя непонятные слухи.

Кроме того, телеведущий рассказал о своём состоянии после прививки.

Самочувствие было таково, что я даже не заметил, что у меня была вакцинация. Вообще никакой реакции, ни после первой, ни после второй, — цитирует Познера РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне смогут свободно ездить по миру уже к июлю 2021 года. Таким прогнозом поделился телеведущий Владимир Познер.

Он высказал предположение, что к середине лета во многих странах начнут снимать карантин и мир вернётся к нормальной жизни. Однако это произойдёт лишь при условии массовой вакцинации.