Появилось видео транспортировки трофейного танка в Авдеевке Военкор Руденко показал видео транспортировки трофейного танка ВСУ в Авдеевке

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Трофейный танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, как российские военные транспортируют трофейный украинский танк советского производства в Авдеевке. По его словам, кресты с брони будут смыты, и боевые машины пойдут «бить немцев».

Вывоз трофеев из Авдеевки. Позорные кресты смоются с корпуса советской техники, и пойдут эти машины бить немцев, — написал военкор.

Ранее заместитель командира полка с позывным Казань сообщил, что захваченную в Авдеевке западную военную технику хотят восстановить и передать в музей. Он объяснил, что эти боевые машины не предназначены для эксплуатации в условиях российской местности. По словам офицера, их использование нецелесообразно, так как техника может передвигаться только по жесткому грунту.

До этого офицеры группировки войск «Центр» показали министру обороны России Сергею Шойгу в зоне спецоперации образцы зарубежной трофейной военной техники, которую бойцы Вооруженных сил РФ захватили в ходе боестолкновений с ВСУ. Кроме того, в августе западную трофейную технику оценил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в оружии, произведенном на Западе, нет ничего особенного, Россия способна делать «такое же и еще лучше».