Стала известна дальнейшая судьба трофейной военной техники из Авдеевки Захваченную в Авдеевке западную технику хотят восстановить и передать в музей

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Захваченную в Авдеевке западную военную технику хотят восстановить и передать в музей, сообщил ТАСС заместитель командира полка с позывным Казань. Он объяснил, что эти боевые машины не предназначены для эксплуатации в условиях российской местности. По словам офицера, их использование нецелесообразно, так как техника может передвигаться только по жесткому грунту.

Военнослужащий проинформировал, что вся попавшая в руки россиян иностранная техника не новая, ее передали Украине для утилизации. Он также перечислил трофеи, захваченные в Авдеевке: американский бронетранспортер М113, бронеавтомобили Pinzgauer 718 и Ford Ranger, а также турецкий БТР Kirpi.

Состояние техники довольно среднее. Она очень старая. Да, она проходила модернизацию, но тем не менее технологии достаточно примитивные. <...> Узенькие гусенички, плюс накладочки резиновые сыграли свою определенную роль, — подчеркнул в свою очередь замкомандира батальона по вооружению с позывным Ротор.

По его словам, американский бронетранспортер М113 может застрять не только в воронке, но и на любой другой неровной поверхности. Военнослужащий объяснил, что именно поэтому противник был вынужден бросать технику и пешком покидать Авдеевку, которая сейчас находится под контролем России.

Ранее офицеры группировки войск «Центр» показали министру обороны России Сергею Шойгу в зоне спецоперации образцы зарубежной трофейной военной техники, которую бойцы Вооруженных сил РФ захватили в ходе боестолкновений с ВСУ.