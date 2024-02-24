Шойгу показали трофейную зарубежную технику ВСУ Офицеры группировки войск «Центр» показали Шойгу трофейную технику ВСУ

Офицеры группировки войск «Центр» показали министру обороны России Сергею Шойгу в зоне спецоперации образцы зарубежной трофейной военной техники, которую бойцы Вооруженных сил РФ захватили в ходе боестолкновений с ВСУ. По словам заместителя командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Циндяйкина, которые приводит пресс-служба Минобороны, российские военные сталкиваются почти со всем военно-промышленным потенциалом НАТО.

Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США, которая, по его словам, имеет плохую проходимость.

Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях, — сказал офицер.

Ранее украинские военные сообщили корреспонденту французской газеты Le Figaro, побывавшему на позициях украинской армии в зоне проведения военной операции, о том, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники. Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем состоянии.

До этого Минобороны Украины сообщило о получении десятков бронетранспортеров М113. Глава ведомства Рустем Умеров поблагодарил союзников за предоставленную помощь. В украинском ведомстве отметили, что техника на гусеничном ходу имеет гораздо более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна ВСУ больше всего.