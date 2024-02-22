Минобороны Украины получило десятки бронетранспортеров М113

Фото: U.S. Army/Dalton Smith

Минобороны Украины сообщило о получении десятков бронетранспортеров М113. Это подтвердил глава ведомства Рустем Умеров. Он поблагодарил союзников за предоставленную помощь.

Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Благодарен партнерам за поддержку. Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас. Координирует эту работу и проект в целом мой заместитель Наталья Калмыкова. Благодарен партнерам за поддержку в войне, – заявил Умеров.

В украинском ведомстве отметили, что техника на гусеничном ходу имеет гораздо более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна ВСУ больше всего.

Ранее сообщалось, что продолжаются бои в районе Авдеевки, взятой под контроль российской армией. За последние сутки на этом участке фронта ВС РФ отбили девять атак и контратак украинской армии. За сутки противник потерял до 145 солдат, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, а также американскую артиллерийскую систему М777.