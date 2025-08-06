Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 11:25

Появились кадры высадки спецназа к особняку экс-госсекретаря Дагестана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Десантирование спецназа возле особняка бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, в котором был проведен обыск, попало на видео. На кадрах, опубликованных Центром общественных связей ФСБ РФ, видно, как к дому экс-чиновника подлетает вертолет, передает ТАСС.

Бойцы десантируются возле здания и берут его под контроль. Также туда подъезжает наземная группа на пяти автомобилях. Затем начинаются обыски. Внутри особняка силовики обнаруживают несколько единиц огнестрельного оружия, различные удостоверения и большое количество пачек долларовых и рублевых купюр.

Ранее сообщалось, что следователи установили причастность Магомедова к хищению у страны предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей. Компания уже возвращена государству. Помимо всего прочего, у бывшего чиновника и других фигурантов уголовного дела арестовали имущество на 3 млрд рублей.

До этого стало известно, что гособвинение попросило Одинцовский городской суд Московской области назначить экс-директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову наказание в виде шести лет лишения свободы. Бывший чиновник проходит обвиняемым по делу о служебном подлоге и мошенничестве.

ФСБ
обыски
Магомед Магомедов
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.