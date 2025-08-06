Появились кадры высадки спецназа к особняку экс-госсекретаря Дагестана

Десантирование спецназа возле особняка бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, в котором был проведен обыск, попало на видео. На кадрах, опубликованных Центром общественных связей ФСБ РФ, видно, как к дому экс-чиновника подлетает вертолет, передает ТАСС.

Бойцы десантируются возле здания и берут его под контроль. Также туда подъезжает наземная группа на пяти автомобилях. Затем начинаются обыски. Внутри особняка силовики обнаруживают несколько единиц огнестрельного оружия, различные удостоверения и большое количество пачек долларовых и рублевых купюр.

Ранее сообщалось, что следователи установили причастность Магомедова к хищению у страны предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей. Компания уже возвращена государству. Помимо всего прочего, у бывшего чиновника и других фигурантов уголовного дела арестовали имущество на 3 млрд рублей.

До этого стало известно, что гособвинение попросило Одинцовский городской суд Московской области назначить экс-директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову наказание в виде шести лет лишения свободы. Бывший чиновник проходит обвиняемым по делу о служебном подлоге и мошенничестве.