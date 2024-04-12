Появились кадры отступающей из Орска воды

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Вода, подтопившая Орск после прорыва дамбы из-за сильнейшего паводка, начала отступать из города. На опубликованных Telegram-каналом «Урал56.Ру» кадрах видно, что вода практически ушла с площади Гагарина, становятся видны разрушения и последствия половодья.

Ранее первый вице-губернатор Сергей Балыкин сообщил, что пиковые значения паводка в Оренбурге ожидаются в период с 12 по 13 апреля, вода в реке Урал, согласно прогнозам, достигнет уровня в 1165 сантиметров. По состоянию на утро 12 апреля уровень воды в реке достиг 1129 сантиметров.

Также стало известно, что из-за ЧС в Оренбуржье госпитализировано 14 человек, в том числе четверо детей. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, всего за медицинской помощью обратились 260 местных жителей. Помощник главы ведомства добавил, что в Оренбуржье в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов, оттуда эвакуированы 164 пациента.

В МЧС России рассказали, что главными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. Отмечается, что по всей стране подтоплено более 10 тысяч домов.