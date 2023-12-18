Появились фото редкого северного сияния в Петербурге и Ленобласти Жители Петербурга и Ленобласти увидели редкое северное сияние

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Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области ночью 18 декабря смогли посмотреть на северное сияние. Кадры публикует Telegram-канал «Охотники за северным сиянием». Авторы отмечали, что редкое явление можно было наблюдать и в более южных широтах.

Яркое сияние с зелеными и розовыми сполохами было видно на берегу Ладоги в Приозерском районе. Переливы сияния можно было заметить даже в самом Петербурге. Однако самые красочные кадры сделали в более северных регионах страны.

Ранее петербуржцы стали свидетелями редкого атмосферного явления. Солнечный столб появился в городе 3 декабря на закате. Зачастую его можно наблюдать в холодную погоду, так как столб возникает в результате отражения солнечного света в кристалликах, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии.

Перед жителями Хабаровского края также предстало редкое северное сияние. Природное явление можно было наблюдать в ночь на 2 декабря. В разных точках Дальнего Востока небо светилось от 15 минут до часа.

В Москве и Подмосковье местные жители могли увидеть северное сияние 23 апреля. Явление возникло в связи с обширным выбросом солнечной массы, которая попала на Землю. Сияние можно было наблюдать и в Санкт-Петербурге.