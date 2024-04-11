Появились детали задержания жены блогера Портнягина «Поток»: жену Портнягина задержали за неуплату 63 млн рублей налогов

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Дмитрий и Екатерина Портнягины

Telegram-канал «Поток» сообщает, что жену бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформер, Екатерину задержали за неуплату налогов в размере 63 млн рублей. По данным канала, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Как стало известно журналистам, дачу Портнягиной в Наро-Фоминске обыскали. Канал передает, что в октябре 2023 года в московском бизнес-клубе Портнягина также проходили обыски, но полицейские не нашли ничего противозаконного.

Ранее блогер вышел на связь из зоны спецоперации после сообщений о проведении обысков в его компаниях. Он сообщил в своем Telegram-канале, что находится недалеко от линии соприкосновения. Портнягин отметил, что на него завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). Он заявил, что не признает вину и давно погасил «основное тело долга». По его словам, остались только пени и штрафы, с которыми блогер не согласен и обратился в суд.

До этого Telegram-канал «112» писал, что у Дмитрия Портнягина проходят обыски. По данным канала, правоохранители прибыли в банный комплекс Siberia и помещение «Клуба 500», основателем которого является блогер. Как сообщали СМИ, предпринимателя подозревают в применении схемы дробления доходов по схеме блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).