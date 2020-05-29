Появилась возможность получить СНИЛС через портал госуслуг и сайт ПФР

https://static.news.ru/photo/ca6cd966-a1be-11ea-88b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В РФ появилась возможность получения страхового номера индивидуального лицевого счёта дистанционно через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России (ПФР).

Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин. По его словам, сейчас СНИЛС в подавляющем большинстве случаев присваивается ребёнку автоматически ближе к 16-летию — сразу после того, как данные по нему появляются в Федеральной налоговой службе. Однако, как отметил Топилин, в последнее время участились случаи, когда номер не присваивается автоматически.

Мы сейчас всё-таки приняли для себя решение, что подготовим на едином портале государственных услуг и в личном кабинете Пенсионного фонда такую услугу, как получение СНИЛСа автоматически, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ПФР добавил, что для этого придётся доработать существующие информационные системы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пенсионный фонд России решил упростить назначение и выплату пенсий гражданам на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, большинство пенсий будет назначаться дистанционно, согласно электронным заявлениям от россиян.