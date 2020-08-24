Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян могли заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/a4948da4-e63f-11ea-ac1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян могли заразиться коронавирусной инфекцией. Так, госпитализации подверглась одна из сестёр Михаила Хачатуряна, Наира.

Как уточняет РЕН ТВ, её супруг Геннадий Мучаелян и сестра Марина сдали тест на COVID-19 и в настоящее время ожидают результатов.

Известно, что во вторник, 25 августа, состоится очередное заседание по резонансному делу, однако из-за заболевания посетить его потерпевшие не смогут.

В июле Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники Хачатуряна хотят максимально жёсткого наказания для сестёр.