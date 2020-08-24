Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян могли заразиться COVID-19

Потерпевшие по делу сестёр Хачатурян могли заразиться коронавирусной инфекцией. Так, госпитализации подверглась одна из сестёр Михаила Хачатуряна, Наира.
Как
Известно, что во вторник, 25 августа, состоится очередное заседание по резонансному делу, однако из-за заболевания посетить его потерпевшие не смогут.
В июле Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.
В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.
В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.
Ранее NEWS.ru писал, что родственники Хачатуряна хотят максимально жёсткого наказания для сестёр.
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