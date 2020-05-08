Посвящённый Победе вымпел опустили на дно Марианской впадины

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Российский подводный автономный аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины. Датчики устройства при погружении показали максимальную глубину в 10 028 м.

Как рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ), «Витязь» доставил на дно Марианской впадины вымпел, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ФПИ также сообщили, что подводный аппарат провёл изучение морского дня и параметров морской среды на экстремальных глубинах. «Витязь» стал первым в мире полностью автономным подводным аппаратом, «достигшим самой глубокой точки Мирового океана», как заявили представители ФПИ.

Стоит отметить, что самой глубокой точкой Марианской впадины считается так называемая «Бездна Челленджера» — 10 994 м. Согласно показаниям датчиков «Витязя», аппарат находился почти на километр выше этой отметки.

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