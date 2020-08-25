Пострадавших при взрыве в доме на западе Москвы разместят в гостиницах

https://static.news.ru/photo/a9069332-e789-11ea-82d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Все, кто пострадал из-за взрыва в пятиэтажке по адресу: улица Кубинка, 4, будут размещены сначала в школе, а потом в гостиницах. Об этом сообщил глава управы Можайского района столицы Рустем Шакиров.

В школах, по его словам, жильцы пострадавшего здания проведут время до вечера.

В дальнейшем тех, кому некуда поехать, уже по гостиницам. Всего за помощью обратились 13 человек, в том числе двое детей, — цитирует Шакирова ТАСС.

Он отметил также, что всем, кому помощь необходима, она оказывается.

Взрыв в пятиэтажном доме № 4 по улице Кубинка на западе Москвы произошёл утром 26 августа. После хлопка возник пожар, который повредил несколько квартир с третьего по пятый этаж в здании с тремя подъездами. При этом из одной квартиры взрывная волна выбросила на улицу бытовую технику и кухонную утварь. Пожар потушен и получил повышенный ранг сложности, а его площадь составила 55 кв. метров. В результате ЧП пострадали четыре человека, которые сейчас находятся в больницах.

В экстренных службах пока что не могут сказать, из-за чего произошёл взрыв и устанавливают его причины, так как газовое оборудование не повреждено. Столичная прокуратура взяла на контроль вопрос соблюдения прав всех пострадавших, а Следственный комитет начал доследственную проверку. На месте сейчас находятся следователи, криминалисты, а также сотрудники «Мосгаза».

Как писал NEWS.ru, ранее ЧП со взрывом бытового газа на западе столицы прокомментировала депутат Мосгордумы Елена Николаева.