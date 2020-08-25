Взрыв в доме на западе Москвы оказался не связан с газом

https://static.news.ru/photo/de70e30a-e77b-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Взрыв и пожар в пятиэтажке на улице Кубинка в Москве не связаны с газовым оборудованием.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз». По словам собеседника агентства, проверка показала, что все газовые приборы в доме целы и герметичны, сбоев в их работе не отмечено.

Взрыв в пятиэтажном доме на улице Кубинка прогремел утром 26 августа в квартире на втором этаже. После этого в здании возник пожар, который охватил три этажа. Пострадали пять человек, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Среди раненых женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Несколько человек оказались заблокированы в квартирах на верхних этажах, спасателям удалось их вызволить.

Как писал NEWS.ru, возгорание удалось оперативно ликвидировать.