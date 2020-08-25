Взрыв в жилом доме в столице прокомментировали в Мосгордуме

https://static.news.ru/photo/e5787296-e779-11ea-831a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЧП со взрывом бытового газа на западе столицы прокомментировала депутат Мосгордумы Елена Николаева. По её мнению, необходимости в отказе от использования газа в домах пока нет.

Она пояснила, что с причинами подобных происшествий в каждом случае следует разбираться индивидуально. Нередко к инцидентам приводит не само газовое оборудование как таковое, а его функционирование и использование газовых баллонов.

Отказаться полностью от газификации пока ещё, на мой взгляд, вопрос не стоит, — цитирует парламентария РИА Новости.

Николаева также отметила, что сегодня во многих новых жилых домах в столице используется электрооборудование вместо газового.

В то же время депутат добавила, что проблема может быть обсуждена Мосгордумой на круглом столе в осеннюю сессию.

Как писал NEWS.ru, взрыв на втором этаже жилого дома на улице Кубинка в Москве прогремел утром 26 августа. Предполагается, что его причиной стала неисправность газовой колонки. Вспыхнувшим пожаром были охвачены третий, четвёртый и пятый этажи дома. К настоящему времени он потушен. В результате происшествия пострадали четыре человека.