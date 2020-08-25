Число пострадавших при взрыве на улице Кубинка в Москве возросло до четырёх

https://static.news.ru/photo/e5203448-e76d-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscowsos

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на западе Москвы возросло до четырёх, передаёт Telegram-канал «112». Улица Кубинка, где и произошло ЧП, с Можайского шоссе перекрыта.

Пожар, по предварительным данным, охватил три этажа. Экстренные службы пытаются бороться с огнём. По предварительной информации, в здании произошёл взрыв газовой колонки. По данным Mash, взрыв прогремел в квартире на втором этаже, в результате этого рухнули перекрытия. Жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах, их сейчас пытаются эвакуировать спасатели. По информации МЧС, всего из горящей пятиэтажки спасены 10 человек.

Первоначально Telegram-канал Baza сообщал об одной пострадавшей. Это женщина, она выпрыгнула из окна сразу после взрыва.

Ранее, как писал NEWS.ru, крупный пожар возник в складском помещении в городе Балашихе (микрорайон Железнодорожный) в Подмосковье. В местном МЧС рассказали, что огонь возник в мусоре, размещённом на открытой площадке. В результате он распространился на площади в 130 кв. м.