Число пострадавших при взрыве на улице Кубинка в Москве возросло до четырёх

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на западе Москвы возросло до четырёх, передаёт Telegram-канал «112». Улица Кубинка, где и произошло ЧП, с Можайского шоссе перекрыта.
Пожар, по предварительным данным, охватил три этажа. Экстренные службы пытаются бороться с огнём. По предварительной информации, в здании произошёл взрыв газовой колонки. По данным Mash, взрыв
Первоначально Telegram-канал Baza
Ранее, как писал NEWS.ru, крупный пожар возник в складском помещении в городе Балашихе (микрорайон Железнодорожный) в Подмосковье. В местном МЧС рассказали, что огонь возник в мусоре, размещённом на открытой площадке. В результате он распространился на площади в 130 кв. м.
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