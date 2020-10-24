Пострадавших от наводнения в Иркутской области обеспечат домами

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Правительство РФ одобрило проект распоряжения о дополнительном финансировании мер поддержки пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Принятие документа позволит обеспечить нуждающихся граждан жильём и провести капитальный ремонт в домах, сообщается на сайте кабмина.

Кабмин также одобрил внесение изменений в статью УПК о взыскании процессуальных решений. Эта мера должна способствовать реализации конституционных требований о государственной защите прав потерпевших, об обеспечении права на доступ к правосудию и о возмещении ущерба.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 года. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек. Почти 11 тысяч домов были затоплены, разрушены 49 участков дорог, частично повреждены 22 моста. От наводнения в той или иной степени пострадали более 45 тысяч человек. Самый большой урон понесли города Нижнеудинск и Тулун.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз гидрологов из МГУ имени Ломоносова и Института географии РАН, согласно которому глобальное потепление может привести к частым паводкам в регионах РФ. В частности, реки станут чаще выходить из берегов на Северном Кавказе, Кубани, в Сибири и на Дальнем Востоке.