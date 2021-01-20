Посольство РФ: информации о пострадавших в Мадриде россиянах нет

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У российской дипмиссии в Испании нет данных о том, пострадали ли граждане РФ в результате взрыва в Мадриде. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города, — отметили дипломаты в Twitter.

Взрыв прогремел в среду в гостинице на улице Толедо. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Взрывная волна затронула несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По информации местного телевидения, жертвами ЧП могли стать несколько человек. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа.

Ранее спасатели рассказали подробности с места событий. Взрыв разрушил большую часть здания, есть пострадавшие, в настоящее время идёт эвакуация, сообщал NEWS.ru.