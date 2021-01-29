Последователи Навального массово оскорбляют память Ланового в Сети

https://static.news.ru/photo/174021ec-6381-11eb-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сторонники Навального устроили в Сети откровенное поругание и травлю памяти великого актёра Василия Ланового. Те, кого трудно назвать людьми, оскорбляли память умершего актёра и настоящего гражданина своей родины.

Поругание происходит настолько цинично, будто сторонники опального блогера соревнуются между собой в злобе. Самые мерзкие оскорбления написаны большими поклонниками Навального и его фонда. Впрочем, и сам Навальный в прошлом году оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Артёменко, выступавшего за поправки в Конституцию.

Пользователь Twitter под ником «Серго Леванович» выражает откровенную симпатию «берлинскому пациенту» и объясняет, почему не скорбит из-за смерти актёра, всю жизнь выступавшего за патриотизм. Сторонник Навального обвинил Ланового в том, что актёр был главой попечительского совета кадетского корпуса СК, состоял в общественном совете ведомства, а также был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2018 года.

Пост в аккаунте «Наша Канада» гласит, что Лановому «следовало бы уйти из жизни 20 лет назад». Мол, тогда бы он «мог умереть артистом и порядочным человеком».

Некто «Максим Миронов» называет народного артиста «холуём» и «уголовником». «Юрий Агапов», горячо поддерживающий Навального, и вовсе высказывается в адрес Ланового нецензурной бранью. «Злая фея», ратующая за «умные выборы», называет ушедшего из жизни артиста «ублюдком» и отмечает, что таких людей, мол, будут «проклинать после смерти».

Впрочем, думать так сторонники Навального стали с подачи самого блогера. В июне прошлого года Навальный назвал Ланового «холуём, позором страны, предателем» и человеком «без совести».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры Вячеслав Манучаров и Александр Олешко вспомнили, чему научил их Василий Лановой. Олешко отметил, что он был примером чести и достоинства.