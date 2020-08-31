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Попова: в школу запрещено идти даже при малейшем недомогании

21:15, 31 августа 2020 26
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Детям запрещено ходить в школу даже в случае малейшего недомогания. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребёнок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру, — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, важно, чтобы дети не собирались в большом количестве вместе. Для этого будет составляться ступенчатое расписание. Школьники и родители также будут пользоваться разными входами. За каждым классом будет закреплён свой кабинет.

Кроме того, глава ведомства добавила, что маски будут носить только сотрудники пищеблока.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что россияне «немножко» пренебрегают правилами профилактики коронавирусной инфекции. Министр отметил необходимость напоминания о правилах гигиены рук и соблюдения социальной дистанции детям в преддверии 1 сентября.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4993 жителей 83 российских регионов. В 27% случаев (1360 человек) заболевание протекало без клинических проявлений. За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 за сутки), выздоровели от инфекции 809 387 человек (+2405 за сутки).

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