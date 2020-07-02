Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/c3e1d7cc-bd07-11ea-bff2-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иммунитет к COVID-19 формируется у всех, кто переболел, включая тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, а также у бессимптомных больных. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

То, что мы сегодня уже видим, говорит о том, что иммунитет формируется и у тех, кто переболел, и у тех, кто легко переболел. Мы ещё не знаем, и никто в мире не знает, сколько он будет длиться, как долго, — цитирует её РИА Новости.

По словам Поповой, стойкость приобретённого организмом иммунитета стоит оценивать не ранее, чем через 48 дней после перенесённого заболевания.

И поэтому вот в рамках этих сроков мы только сейчас начали эти исследования, не потому, что мы не были готовы или что-то мы не делали, — пояснила она.

Она отметила, что в настоящее время неясно, сколько времени формируется популяционный иммунитет и как долго он может защищать от повторного заражения.

Ранее директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщал, что на создание в России коллективного иммунитета понадобится порядка 70 млн доз вакцины. Центр «Вектор» в июне завершает доклинические испытания вакцины против нового коронавируса и планирует приступить к исследованиям на добровольцах с 15 июля.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца. А значит, возможность повторного заражения не исключена. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы работы сравнили иммунные реакции более 70 человек, перенёсших COVID-19. Выяснилось, что 40% из тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13% из тех, у кого были клинические проявления, лишились антител.