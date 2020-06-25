Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца

https://static.news.ru/photo/1a26a932-b6fa-11ea-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца. А значит, возможность повторного заражения не исключена.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы работы сравнили иммунные реакции более 70 человек, перенёсших COVID-19. Выяснилось, что 40% из тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13% из тех, у кого были клинические проявления, лишились антител. Такие данные, считают учёные, свидетельствуют о том, что организмы людей вырабатывают различную степень защиты от коронавируса нового типа, и продолжительность иммунитета к нему ещё предстоит изучить подробнее.

Авторы исследования говорят, что их результаты предостерегают от «паспортов иммунитета» или воплощения идеи о том, что переболевшим COVID-19, должен быть предоставлен какой-то особый статус, позволяющий им путешествовать или возвращаться на работу.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,4 млн человек по всему миру, более 482 тысячи умерли. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 613 994 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу и Иран, Чили.

Считается, что эпидемия останавливается при появлении иммунитета к инфекции у значительной части населения. Это и называется коллективным (популяционным) иммунитетом. Он приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня, писал NEWS.ru.