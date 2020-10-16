Попова подчеркнула добровольный принцип вакцинации

https://static.news.ru/photo/2ec88fd6-0fc9-11eb-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что вакцинация в России добровольная, в том числе от коронавируса, и этот принцип менять не нужно.

Наша задача, чтобы количества вакцины было столько в стране, чтобы каждый мог воспользоваться ею. Обязательности у нас в стране нет ни для кого. Иммунизация в РФ остаётся добровольной, и я уверена, что это не нужно менять, этого достаточно, — сказала в эфире Первого канала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что скоро любой желающий привиться от коронавируса сможет выбрать одну из трёх вакцин. Две из них — от центров Гамалеи и «Вектора» уже зарегистрированы, на очереди — регистрация вакцины от центра Чумакова.

Попова также отметила сознательность россиян, которые проявляют «высокий интерес» к иммунизации против гриппа.

Как писал NEWS.ru, корреспондент российского телеканала поставила себе прививку вакцины «Спутник V». Она призналась, что долго сомневалась в том, насколько безопасно участвовать в подобных исследованиях, тем более после новостей из других стран о нескольких случаях осложнений после вакцинации. Сама процедура вакцинации прошла безболезненно, заверила журналистка. Ухудшение самочувствия она почувствовала только в первую ночь после прививки. По её словам, сильно болела голова, температура поднялась почти до 38 градусов, однако к утру самочувствие улучшилось.