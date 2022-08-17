Полковника Сандерса с логотипа KFC предложили заменить погибшим «Моторолой» Маркетолог Петренчук предложил заменить полковника Сандерса с логотипа KFC погибшим «Моторолой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркетолог Максим Петренчук в разговоре с NEWS.ru предложил заменить портреты полковника Сандерса на логотипе ресторанов KFC на изображения одного из погибших командиров Донбасса — Арсена Павлова («Моторола») или Михаила Толстых («Гиви»). Эксперт добавил, что «в прекрасную эпоху импортозамещения нужно вернуться к названиям в духе Ильфа и Петрова» и превратить KFC в КФС — «Кура во фритюре сочная» вместо Kentucky Fried Chicken («Жаренная курочка из Кентукки»).

В 20-е годы XX века тему аббревиатур полностью раскрыли. Но можно поиграть на замене смыслов. Например «РусКур» — русская курица. А вот КФС — это ещё и «Кура во фритюре сочная». <...> Давайте заменим полковника Сандерса на Гиви или Моторолу. Главное — не нужно бояться звучать немного смешно и скандально, так как сейчас все санкции представляют собой хайп, а им нужно управлять, — рассказал Петренчук.

По его словам, переименование сети «Макдоналдс» во «Вкусно — и точка» — «слабенькое» решение, так как «не провоцирует и не несет никаких лишних смыслов». Он отметил, что шутка маркетплейса Wildberries с переименованием в «Ягодки» гораздо интереснее, «потому что чувствуется национальный колорит».

Ранее на сайте компании вместо Wildberries появилось название «Ягодки». Надпись красовалась в шапке главной страницы рядом со спелой ежевикой. Некоторое время спустя сайт вернулся к своему привычному названию. Прежними остались и все элементы дизайна.

Позже примеру маркетплейса последовал сервис по бронированию билетов «Авиасейлс», он поменял название на русскоязычное — «Билетики». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала это своеобразным ответом крупного бизнеса на западную русофобию и попытки отмены российской культуры.