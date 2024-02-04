Полковник Баранец назвал условие объявления новой мобилизации в России Баранец: проведение мобилизации в РФ возможно при вводе войск НАТО на Украину

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти России могут объявить новую волну мобилизации, если страны НАТО решат ввести регулярные войска на территорию Украины, рассказал NEWS.ru полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, Москва может применить ядерное оружие при угрозе существованию российского государства.

Если на территорию Украины будут введены регулярные войска стран НАТО, это можно будет приравнивать к объявлению войны России. Пока это маловероятно, но возможно, особенно в случае поражения Украины в конфликте с РФ. Тогда это вынудит нас перестраивать суть СВО, возможно, будет объявлена новая мобилизация. Если же страны НАТО полезут на территории, которые уже являются российскими, это может вынудить нас применить ядерное оружие, — сказал Баранец.

Военный обозреватель отметил, что страны Европы могут пойти на такой недружественный шаг, ссылаясь на подписанные с Украиной договоры о гарантиях двухсторонней безопасности. По его мнению, подобные документы носят ярко выраженный антироссийский характер.

Ранее стало известно, что Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции. Мероприятие запланировано на 16 февраля.

В начале 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Британия стала первой страной на Западе, заключившей такой договор с Киевом.