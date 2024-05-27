«Не руками ВСУ»: политолог предупредил об угрозе войны РФ с НАТО этим летом Политолог Марков: НАТО может напрямую начать войну с Россией летом

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Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова» предположил, что уже этим летом НАТО начнет войну с Россией не «руками ВСУ», а напрямую. По его мнению, сначала действия будут медленными, а затем активными.

Он напомнил, что НАТО сейчас обсуждает возможность закрытия неба на западе Украины от ударов российских ракет с помощью своей ПВО, чтобы дать возможность ВСУ использовать F-16. Великобритания, Франция, Польша и страны Прибалтики поддерживают эту инициативу. США и Германия пока против, подчеркнул он.

Если ПВО стран НАТО ударит с территории Польши и Румынии по российским ракетам, то российские ракеты ударят по этим системам ПВО на территории Польши и Румынии. А потом НАТО начнет войну с Россией не руками ВСУ, как сейчас, а прямо сами, — сказал Марков.

По словам политолога, сначала война России и НАТО будет вялая, потом активная, «потом с ТЯО, потом с СЯО».

Ранее Марков предположил, что следующей целью российской армии на Авдеевском направлении станет город Покровск в ДНР. Он подчеркнул, что это направление фронта следует называть Покровским, поскольку Авдеевка уже давно находится в тылу.