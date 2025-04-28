Политолог поставил точку в споре, пойдет ли Трамп на третий срок Американист Дудаков: Трамп не сможет изменить конституцию ради третьего срока

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Разговоры о третьем президентском сроке лидера США Дональда Трампа похожи на информационный шум, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в США не станут менять Конституцию ради нового выдвижения кандидатуры Трампа.

Все-таки нужно понимать то, что любые разговоры о выдвижении Трампа на третий срок, это такой информационный шум, как бы сам Трамп его периодически тоже использует. Вот для того, чтобы вызывать истерику среди своих оппонентов. Причем это всякий раз работает. Конечно, там никакого изменения Конституции не будет. Не будет никакой попытки обойти 22 поправку, которая ограничивает президентские сроки двумя для одного человека, — подчеркнул Дудаков.

Эксперт отметил, что не стоит ждать выдвижения Трампа на третий срок в 2028 году. Собеседник добавил, что Трамп таким образом эффективно использует медийную повестку, заставляя обсуждать это, а не реальные факты.

Поэтому здесь не стоит ожидать того, что Трамп в 2028 году пойдет в президенты. Этого все-таки не случится. Но то, что Трамп так эффективно использует медийную повестку в своих целях и заставляет всех обсуждать это, а не какие-то реальные проблемы, это факт, — добавил Дудаков.

По закону Трамп не имеет права переизбираться на третий срок, но он хочет его обойти. Есть несколько способов. Один из них — избрание вице-президента Джей Ди Вэнса на высший государственный пост. После этого он бы передал свои полномочия нынешнему лидеру. Говоря об этом, политик подчеркнул, что пока думать об этом рано, но с «такими вопросами он не шутит».

Три четверти американцев считают, что президенту США не следует баллотироваться на третий срок. Кроме того, 59% опрошенных уверены, что Штаты пошатнули свой авторитет на мировой арене. В опросе приняли участие 4306 совершеннолетних американцев.

До этого издание Daily Mail подсчитало, что нынешний лидер имеет возможность находиться у власти до 2037 года. Дело в том, что конституция запрещает переизбрание политика после двух сроков. При этом там не упоминаются случаи, когда экс-лидер может вернуться на пост из-за отставки или смерти другого главы государства.