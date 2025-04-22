Стала известна реакция американцев на возможное третье переизбрание Трампа Reuters: три четверти американцев против третьего переизбрания Трампа

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Три четверти американцев считают, что президенту США Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок, следует из данных опроса агентства Reuters и компании Ipsos. Кроме того, 59% опрошенных уверены, что Штаты пошатнули свой авторитет на мировой арене.

В опросе приняли участие 4306 совершеннолетних американцев. Исследование было проведено на фоне высказывания Трампа о том, что он не исключает возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения на этот счет: один и тот же человек не может становиться главой государства более двух раз. Эта поправка в конституцию была принята в 1951 году.

Трамп рассматривает несколько способов обойти этот закон. Один из них — избрание вице-президента Джей Ди Вэнса на высший государственный пост. После этого он бы передал свои полномочия нынешнему лидеру. Говоря об этом, политик подчеркнул, что пока думать об этом рано, но с «такими вопросами он не шутит».

До этого издание Daily Mail подсчитало, что нынешний лидер имеет возможность находиться у власти до 2037 года. Дело в том, что конституция запрещает переизбрание политика после двух сроков. При этом там не упоминаются случаи, когда экс-лидер может вернуться на пост из-за отставки или смерти другого главы государства. В частности, Трамп на следующих выборах мог бы избираться вице-президентом США. Тогда в случае импичмента, отставки или смерти лидера он бы снова вернулся в Белый дом президентом.