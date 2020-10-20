Политолог оценил возможность избежать локдауна в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c896ed68-12dc-11eb-a733-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Подмосковья есть возможность избежать локдауна благодаря локализации санитарных мер. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По мнению политолога, сейчас перед властями стоит задача найти компромисс, чтобы максимально защитить людей и ослабить между ними контакты, при этом сохранив экономику и социальную инфраструктуру, «чтобы работало всё то, что должно работать».

Надо пройти между Сциллой и Харибдой. Это очень тяжёлая задача, именно поэтому она эффективнее решается на региональном уровне, а не на федеральном, — сказал Журавлёв в эфире «Радио 1».

Он также высоко ценил решение губернатора Московской области Андрея Воробьёва передать полномочия главам муниципалитетов по мониторингу ситуации и принятию решений исходя из конкретной ситуации.

Чем ниже уровень принятия решений, тем они будут быстрее и более точно соответствовать обстоятельствам, — сказал Журавлёв.

Для реализации этого в Подмосковье есть все возможности, считает он.

Как писал NEWS.ru, с 21 октября власти региона временно закроют музеи и установят запрет на любые массовые мероприятия с большим количеством людей. Также запретили торговым центрам и заведениям общепита впускать посетителей с повышенной температурой. Кроме того, в области начал действовать запрет на ночное посещение баров и развлекательных заведений. Среди ограничений в регионе остаются масочный режим и социальная дистанция.