Политолог объяснил успех «Спутника V» российским менталитетом

https://static.news.ru/photo/6b7e7a54-8bd3-11eb-b33f-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Александр Коц в материале о достижениях российских учёных заявил, что приносимый стране вакциной от коронавируса «Спутник V» доход превысит объём поступлений от продажи вооружений. Политолог Виталий Третьяков, беседуя с журналистом, допустил, что успех препарата на мировом рынке связан с особенностями национального характера.

Эксперт отметил, что разработка вакцины основывалась на «не разрушенной до конца советской системе здравоохранения». Научный потенциал России в сфере вирусологии и эпидемиологии оставался высоким, а появление глобальной угрозы заставило учёных «работать суперэффективно», указал Третьяков.

Русская цивилизация вообще развивалась рывками. Она менее системна и методична, чем другие части христианской цивилизации Европы. Большая расслабленность и умение эффективно работать в авральных ситуациях у нас есть. Не отнимешь. Но делать из этого глобальные выводы об ущербности русского характера или, наоборот, о его чрезвычайном превосходстве тоже нельзя. <...> На гигантском пространстве ты не можешь одновременно освоить всё. Ты всегда должен концентрироваться на чём-то отдельном, конкретном. Поэтому в критических условиях мы часто умеем действовать гораздо лучше, чем другие. И это хорошо, — поделился мнением специальный корреспондент KP.RU.

По словам Третьякова, процесс производства вакцины технически довольно сложен. Поэтому Россия охотно передаёт права на производство препарата другим странам.

В фармакологии основная часть финансовой нагрузки происходит не на производстве. Оно не такое дорогое. Самое сложное — это разработка. Можно украсть технологии, производить дженерики — копии. Но вирус мутирует, каждый раз надо подстраивать вакцину под новые штаммы. Это просто бессмысленно — красть технологию без самой разработки. А где это производится — не так уж принципиально. И в этом плане все выигрывают, когда мы свою вакцину даём производить другим странам, — подчеркнул эксперт.

Третьяков заявил, что будущее — «не за гигантскими заводами на квадриллион людей». Политолог назвал формат мелкосерийного производства на близких к точкам потребления территориях более эффективным. Россия использует именно такой подход.

Сам автор материала считает, что «Спутник V» станет новым национальным символом России наравне с автоматом Калашникова и балетом.

Как писал NEWS.ru, «Спутник V» официально одобрен уже в 56 странах мира. Очередным государством, где препарат получил регистрацию, стал Вьетнам.