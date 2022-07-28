Политолог объяснил нереальность создания в США третьей партии Политолог Дудаков назвал нереальными планы американских чиновников создать третью партию

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Политолог и американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru назвал нереальными планы бывших республиканцев и демократов создать в стране третью силу, привлекая недовольных двухпартийной системой. Эксперт предположил, что авторы идеи попробуют сформировать организацию «менее правую, чем Республиканская партия, и менее левую, чем Демократическая партия».

Нет, это нереально. Американская электоральная система не рассчитана на существование более двух больших партий. Мажоритарная система в один тур, применяемая в англосаксонских странах, как раз приводит к тому, что в любом случае электоральная модель дрейфует в сторону двухпартийной системы. Эти люди считают, что можно оформить центристскую партию, которая будет менее правая, чем республиканцы, и менее левая, чем демократы. Но исходя из истории США, никогда это ни к чему успешному не приводило и не приведет сейчас, — заявил Дудаков.

Ранее Reuters сообщил, что бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании в стране третьей партии. Она должна привлечь избирателей, недовольных нынешней двухпартийной системой США. Агентство отмечает, что новая политическая сила образовалась после слияния движения Renew America Movement, партии Forward Party и организации Serve America Movement.

Партия получила название Forward. У нее пока будут два сопредседателя — бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман. Активно работать с населением партия начнет осенью. Планируется устроить серию мероприятий в двух десятках городов страны, уточняет агентство.