Политолог объяснил, какие сигналы Западу Путин отправил визитом в штабы Политолог Перенджиев: визит Путина в штаб «Днепра» говорит о готовности ВС РФ к наступлению ВСУ

Фото: kremlin

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации посетил штаб группировки войск «Днепр»

Поездка президента России Владимир Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении стала сигналом Западу о том, что ВС РФ готовы к анонсируемому контрнаступлению ВСУ, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Эксперт не исключил, что «укронатовские» силы ждут сюрпризы.

Он (Путин. — NEWS.ru) подает сигналы Западу, США, укронатовской стороне, как бы говоря: вы, конечно, можете наступать, но я тут посмотрел... Не исключаю, что ВСУ ждут в ходе анонсируемого контрнаступления сюрпризы: и не только во время атаки, но и в ходе позиционной борьбы. Путин просто так никуда не ездит, если поехал, то это работа на результат, — заявил Перенджиев.

Ранее он сообщал, что поездка президента России Владимир Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении похожа на эпизод фильма «Чапаев» (1934), когда комдив готовился к психологической атаке белых. По его словам, визит показал, что руководитель государства находится «с народом, с армией».

В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток», сообщала пресс-служба Кремля. Глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении. В завершение визита Путин поздравил военных с Пасхой и подарил икону.

В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр». Об обстановке на этом направлении главе государства доложили командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский и ряд других военачальников. Заканчивая встречу, Путин также поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как отметил президент, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.