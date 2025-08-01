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01 августа 2025 в 16:02

Политолог назвал главное разочарование американцев в Трампе

Марков: американцы разочаровались в Трампе из-за дела Эпштейна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские граждане больше всего разочаровались в президенте США Дональде Трампе из-за кардинального изменения его позиции по делу погибшего в тюрьме миллиардера Джеффри Эпштейна, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, больше всего возмущен основной электорат американского лидера.

Самое большое разочарование избирателей касается дела Эпштейна. Я бы не сказал, что оно затронуло большинство электората, но главный центр его избирателей, самые основные его сторонники считают, что с высокой вероятностью в Америке правит секта педофилов. И есть возможность раскрыть ее, раскрыв дело Эпштейна. И здесь выясняется, что он не хочет это расследовать, что приводит некоторых граждан США в разочарование, — заявил Марков.

Он добавил, что электорат американского президента стал хуже относиться к нему , так как Трамп обещал, что не будет поддерживать никакие войны, однако поддержал войну Израиля против Ирана, в которой американские войска участвовали напрямую. Кроме того, лидер США продолжает помощь Киеву, что не устраивает американских граждан.

Ранее Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что никаким западным лидерам нельзя доверять. По его словам, ложь стала неотъемлемой частью современной политики. Он отметил, что особенно нельзя доверять Трампу, чья работа на протяжении 20 лет была связана с недвижимостью.

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Джеффри Эпштейн
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