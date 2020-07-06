Полиция сообщила о завершении расследования дела в отношении Ефремова

https://static.news.ru/photo/45de4808-bfa8-11ea-a47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о том, что столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом, — цитирует его ТАСС.

ДТП с Ефремовым произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Водитель последнего умер в больнице от полученных травм.

В момент происшествия актёр находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Суд приговорил его к домашнему аресту.

Защита артиста ранее утверждала, что Ефремов свою вину в ДТП не признаёт, а его намерения выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».

Как информировал NEWS.ru, суд предъявил актёру обвинения по делу о ДТП в окончательной редакции. Об этом стало известно 6 июля 2020 года.