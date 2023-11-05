Полиция, Собчак или нейросеть: кто приходил с обыском к Цыгановым 4 ноября Вика Цыганова заявила, что во время обыска у нее изъяли туфли и нейросеть

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вика и Вадим Цыгановы

Певица Вика Цыганова вечером 4 ноября сообщила об обыске в своем доме и заявила, что у нее изъяли туфли и нейросеть. Что случилось у артистки, при чем здесь журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и пранкеры Лексус и Вован?

Что случилось в доме Цыгановых, был ли обыск 4 ноября

4 ноября в 20:53 супруг певицы Вадим Цыганов сообщил, что к ним пришли с обысками.

«Вообще не могу говорить. К нам пришли с обысками. Я постараюсь сейчас сделать пару звонков. Если у кого-нибудь есть возможность связаться с АП (администрацией президента. — NEWS.ru), чтобы быстро [разрешить вопрос], я сейчас передам номер», — сказал он на опубликованном в Telegram-канале видео.

Спустя два часа в канале появилось сообщение, что все закончилось. Цыганова написала, что в доме искали улики. Позднее она сообщила, что в ходе обыска изъяли нейросеть и туфли.

«Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть. Читайте русскую классику. Александра Пушкина», — написала Цыганова.

Адвокат Цыгановых Любовь Дручинина приезжала к дому певицы, однако ей никто не открыл, дозвониться до кого-либо она также не смогла, сообщал РЕН ТВ. Юрист объяснила, что увидела сообщения в канале клиентов и испугалась, поэтому сразу же приехала.

«Это мои клиенты, отреагировала, естественно. <...> Вообще никто из них трубку не берет. Кому я только ни звонила», — рассказала правозащитница.

На опубликованном РЕН ТВ видео слышен голос мужчины, который говорит, что информацией об обысках в доме Цыгановых он не располагает.

За ночь в канале артистки прибавилось 25 тысяч подписчиков.

После инцидента Цыганова пожелала подписчикам хороших выходных и пообещала в 12:00 5 ноября «комментарии на нашей кухне вместе с шаманом».

Также в канале Цыгановой было опубликовано видео, на котором Вадим говорит по телефону с пранкером Лексусом и положительно оценивает их работу.

Позднее в Telegram-канале «Вован и Лексус» опровергли свою причастность к истории с Цыгановыми.

«Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об „обысках“ в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск. Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству, — лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», — говорится в сообщении.

При чем здесь нейросеть и Дудь

В октябре Цыгановы дали интервью Юрию Дудю. Во время трехчасовой беседы они говорили о спецоперации на Украине.

Через несколько дней певица заявила, что их разговор с журналистом ненастоящий. По ее словам, интервью было создано при помощи «нейросети и технологии deepfake». Позднее и певица, и супруг отказались от своих слов. Они назвали свои заявления троллингом.

Тем не менее глава ФПБК Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить Дудя на дискредитацию армии. Общественник попросил проверить по упомянутой статье интервью с Цыгановой и ее мужем. Бородина возмутило «грубое осуждение» СВО на Украине, высказывания о российских военнослужащих «в циничной форме» и в целом «дискредитация» армии «на фоне похвалы США».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

В чем Цыгановы обвинили Собчак

В подписи к видео Цыганов указал, что к обыскам причастна журналистка Ксения Собчак. Из текста поста следует, что именно она «настучала» в полицию на звезд.

«пр шли с обыском. ищут настучала сабчак помогате. номераа знаите. званите скарееее», — сообщила Цыганова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Собчак оказалась возмущена обвинениями. В Telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что ее интерес к паре так же «велик», как к муравьиной ферме.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать. С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — написала Собчак.

3 ноября журналистка отметила внешний вид Цыгановой на съемках у Дудя: элегантное платье прямого кроя, палантин с цветочным принтом и лодочки от бренда Chanel.

«Я, как девушка модная, считаю, что разговоры о тотальной русскости в туфлях Chanel за тысячу долларов — это прямо класс. Ирония высшего уровня», — сказала тогда Собчак.

В ответ на это Цыганова написала, что на интервью к журналистке «придет в лаптях».

«Вам что в Chanel, что в валенках — все не устраивает. Может, галоши?! Окей, жди меня, и мы придем», — заявила артистка.

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