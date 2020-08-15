Полиция нашла мужчину, который жонглировал ребёнком в Сочи

Сотрудники полиции в Сочи нашли в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой. В настоящее время рассматривается возможность передачи ребёнка органам опеки.
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Также стало известно, что 15 августа СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения для дачи объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребёнка и принятия процессуального решения.
Видеозапись, запечатлевшая, как мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца и размахивает им, появилась ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи. Очень скоро ролик привлёк внимание полиции — была организована проверка по факту публикации. Также видео заинтересовало уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анну Кузнецову. В субботу правоохранители установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Помимо этого, полицейские в Сочи выяснили местонахождение семьи.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о пропаже четырёхлетнего ребёнка в Чеховском районе Московской области. Как уточняется, его похитила неизвестная.
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