Полиция нашла мужчину, который жонглировал ребёнком в Сочи

https://static.news.ru/photo/7000a4c4-df32-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Сочи нашли в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой. В настоящее время рассматривается возможность передачи ребёнка органам опеки.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю, родители малыша жили в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Сейчас ребёнку ничто не угрожает, сотрудники полиции осматривают место проживания молодой пары. Что касается матери новорождённого — женщину доставили в отдел полиции Хостинского района.

Также стало известно, что 15 августа СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения для дачи объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребёнка и принятия процессуального решения.

Видеозапись, запечатлевшая, как мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца и размахивает им, появилась ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи. Очень скоро ролик привлёк внимание полиции — была организована проверка по факту публикации. Также видео заинтересовало уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анну Кузнецову. В субботу правоохранители установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Помимо этого, полицейские в Сочи выяснили местонахождение семьи.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о пропаже четырёхлетнего ребёнка в Чеховском районе Московской области. Как уточняется, его похитила неизвестная.