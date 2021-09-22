Полицейским передадут часть функций органов опеки над детьми

Сенатор Елена Мизулина представила новый пакет поправок к Семейному кодексу, в рамках которого органы опеки предлагается лишить части полномочий по изъятию детей из семей и передать эти функции полицейским. Эксперты одобряют предложение сенаторов «разделить» детей на оставшихся без попечения и тех, кому требуются лишь временные меры защиты. Но списка ситуаций, при которых детей будут временно изымать из семей, в документе нет, пишет «Коммерсант».

Всего в концепцию вошли 77 предложений, включая меры защиты ребёнка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью, и меры защиты детей, оставшихся без попечения родителей. В документе декларируется презумпция добросовестности родителей, а изъятие ребёнка из семьи названо крайней мерой. Предполагается, что полиция проверит наличие опасности для ребёнка на основании «сигнала» из органов опеки и заберёт его из дома в случае положительного решения. Степень угрозы и вина родителей будут устанавливаться уже после того, как ребёнок окажется в безопасном месте.

Концепция вводит три вида защиты детей — изъятие из семьи на основании решения суда, «временные меры защиты», когда ребёнка передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения, и профилактические меры защиты, которые может принять сама семья при помощи органов опеки.

Родители могут сами назначить опекуна-попечителя — крёстного или родственника. Либо они могут согласиться на передачу ребёнка в организацию социального обеспечения, — пояснила Мизулина.

Президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская одобрила часть предложенных пунктов, в особенности разграничение ситуации, когда ребёнок остался без попечения родителей или когда он нуждается во временной защите. Однако настораживает отсутствие пояснений по поводу того, в какой ситуации и какая помощь необходима семье. Неясно и то, как долго ребёнок будет под временной защитой. Передача же полномочий по защите детей полицейским может обернуться уголовными и административными делами в отношении родителей.

Свои предложения относительно концепции есть и у министерств и ведомств. Так, в Минпросвещения отметили сложности, которые могут возникнуть при передаче родительских обязанностей другим людям. Детей, оставшихся без попечительства, там предлагают передавать родственникам и обязать родных проходить школы приёмных родителей. Между тем Мизулина уточнила, что поправки будут вноситься не единым законопроектом, а по мере согласования пунктов концепции.

Видимо, всю осень будем вносить и вносить, — подытожила сенатор.

Ранее группа сенаторов во главе с Мизулиной представила на рассмотрение Государственной думы законопроекты, вносящие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно инициативе членов Совфеда, силовые структуры должны принять на себя обязательства по обеспечению безопасности детей, чьи родители были задержаны: в действующей редакции КоАП нет положений о защите детей, оставшихся без присмотра или опеки из-за задержания или ареста родителей.

Ещё один законопроект касается статьи 160 УПК. Авторы отмечают, что действующая норма не обязывает следователя или дознавателя принимать меры попечения о детях при задержании или заключении под стражу родителей. Сейчас законодательство допускает только передачу несовершеннолетних под опеку родственников или отправку в социальное учреждение.