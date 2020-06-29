Полицейские будут сообщать родным задержанных лиц об их госпитализации

Сотрудников полиции обязали уведомлять родственников или близких людей задержанных граждан об оказании им первой медицинской помощи или госпитализации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министра Михаил Мишустин.
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Согласно новому постановлению, полицейские обязаны информировать родственников задержанных «в возможно короткий срок», но не позднее 24 часов с момента оказания медпомощи или госпитализации.
Исключением являются случаи, предусмотренные в пункте 28 постановления от 2012 года. В них идёт речь о получении задержанным травм, увечий или его смерти. В таких ситуациях родные должны быть извещены незамедлительно, но не позднее трёх часов.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве инвалид второй группы, перенесший инсульт, пострадал от действий сотрудниц полиции. Они не дождались, пока мужчина дойдёт до двери, чтобы впустить их и начали её выламывать. В результате инвалид упал, повредив руку и палец на ноге. Полицейские стали снимать его телефон и грозить привлечением к уголовной ответственности.
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