Полицейские будут сообщать родным задержанных лиц об их госпитализации

https://static.news.ru/photo/d998feea-ba0c-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников полиции обязали уведомлять родственников или близких людей задержанных граждан об оказании им первой медицинской помощи или госпитализации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министра Михаил Мишустин.

Документ содержит дополнения к постановлению от 2012 года, которым утверждены условия содержания задержанных в территориальных органах МВД.

Согласно новому постановлению, полицейские обязаны информировать родственников задержанных «в возможно короткий срок», но не позднее 24 часов с момента оказания медпомощи или госпитализации.

Исключением являются случаи, предусмотренные в пункте 28 постановления от 2012 года. В них идёт речь о получении задержанным травм, увечий или его смерти. В таких ситуациях родные должны быть извещены незамедлительно, но не позднее трёх часов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве инвалид второй группы, перенесший инсульт, пострадал от действий сотрудниц полиции. Они не дождались, пока мужчина дойдёт до двери, чтобы впустить их и начали её выламывать. В результате инвалид упал, повредив руку и палец на ноге. Полицейские стали снимать его телефон и грозить привлечением к уголовной ответственности.