Поклонская приступила к работе в Россотрудничестве

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская начала работу в качестве заместителя руководителя Россотрудничества. В разговоре с ТАСС она сообщила, что в её обязанности входит защита прав россиян в других странах и управление в сфере культуры.

Да, сегодня приступила к обязанностям. <...> Мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Эти функции как раз сейчас являются моими обязанностями в соответствии с распределением, — сказала Поклонская.

Она отметила, что у неё уже есть некоторые планы и наработки. После корректировки они будут представлены руководителю ведомства для обсуждения и утверждения.

В ответ на вопрос о том, будут ли её обязанности каким-либо образом связаны с Украиной, Поклонская сказала, что деление по странам не влияет на круг её задач.

Указ о назначении Поклонской в Россотрудничество президент Владимир Путин подписал 2 февраля. Другим указом он освободил её от должности посла России в Кабо-Верде, на которую Поклонская была назначена осенью прошлого года. По месту этой работы Поклонская не выезжала в связи с «изменившимися личными обстоятельствами».