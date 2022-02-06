Поклонская приступила к работе в Россотрудничестве
Сергей Попов
Сергей Попов
16:02, 07 февраля 2022
Наталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская начала работу в качестве заместителя руководителя Россотрудничества. В разговоре с ТАСС она сообщила, что в её обязанности входит защита прав россиян в других странах и управление в сфере культуры.
Да, сегодня приступила к обязанностям. <...> Мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Эти функции как раз сейчас являются моими обязанностями в соответствии с распределением, — сказала Поклонская.
Она отметила, что у неё уже есть некоторые планы и наработки. После корректировки они будут представлены руководителю ведомства для обсуждения и утверждения.
В ответ на вопрос о том, будут ли её обязанности каким-либо образом связаны с Украиной, Поклонская сказала, что деление по странам не влияет на круг её задач.
Указ о назначении Поклонской в Россотрудничество президент Владимир Путин подписал 2 февраля. Другим указом он освободил её от должности посла России в Кабо-Верде, на которую Поклонская была назначена осенью прошлого года. По месту этой работы Поклонская не выезжала в связи с «изменившимися личными обстоятельствами».