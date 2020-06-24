Показавший кулак после слов Путина на параде Победы ветеран попал на видео

https://static.news.ru/photo/48150434-b61d-11ea-bb5c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Во время речи российского президента Владимира Путина в ходе торжеств, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, один из присутствующих ветеранов эмоционально отреагировал на заявление главы страны.

В тот момент, когда Путин сказал, что советский народ одолел «страшное зло, разгромив более 600 вражеских дивизий, уничтожил 75% от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника», участник ВОВ потряс кулаком и таким образом поддержал лидера страны.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Среди военной техники были легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники. Кроме того, на Параде впервые были представлены примерно 20 образцов новых вооружений. Среди них три вида зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ БМП «Курганец-25», глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», а также зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и С-300В4, бронетранспортёры «Бумеранг».

Как писал NEWS.ru, ранее побывавший на параде Победы Лев Лещенко испугался за ветеранов.