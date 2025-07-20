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20 июля 2025 в 10:35

Погибших от молнии пастуха и стадо сняли на видео

Опубликовано видео с места гибели пастуха и стада в Карачаево-Черкесии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети опубликовали видео с места гибели пастуха и его стада в горах Карачаево-Черкесии. На опубликованных Telegram-каналом SHOT кадрах видно, что мужчина погиб в тот момент, когда находился на лошади. Животное, так же как собака и овцы, умерло. Причиной стал разряд молнии.

По данным источника, трагедия произошла недалеко от аула Гаралы. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

До этого в Сети появилось видео пожара в частном доме после удара молнии в Подмосковье. На опубликованных кадрах можно увидеть, как горит здание, при этом в небо поднимается огромный столб черного дыма. По словам соседей, дом вспыхнул как спичка сразу после оглушительного раската грома. Владельцев в момент происшествия дома не было.

Врач Роман Фишкин предупреждал, что для защиты от удара молнии во время непогоды необходимо искать укрытие вдали от деревьев и водоемов. Находиться на открытой территории в такой ситуации крайне опасно. Основной причиной смертельных случаев при попадании молнии является остановка сердца. Однако около 90% пострадавших удается спасти.

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