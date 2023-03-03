Подозреваемого в убийстве создателя Спутника V арестовали

Подозреваемого в убийстве создателя Спутника V Андрея Ботикова арестовали, передает Telegram-канал Mash. По сведениям канала, предполагаемого убийцу Алексея Змановского задержали до 2 мая. Отмечается, что он полностью признал свою вину.

3 марта стало известно, что участник разработки вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков был убит в своей квартире.

Telegram-канал Mash позже сообщил, что Ботикова убили работники интимных услуг. По данным канала, к ученому домой наведались мужчина и женщина, а после спора о конкретных услугах он и был убит.

В Mash утверждали, что убийцей оказался мужчина, он же украл личные вещи жертвы, а девушка ждала в подъезде. На теле Ботикова нашли следы удушения, несколько ножевых ранений и ссадин. В Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчина и женщина заходят в дом Ботикова на улице Рогова. После их визита разработчика вакцины и нашли мертвым.

Ботиков — соавтор патента на вакцину «Спутник V», он был среди награжденных президентом за разработку.

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн выразил соболезнования родным и близким убитого коллеги. Он назвал произошедшее чудовищным событием.