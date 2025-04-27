Подозреваемого в убийстве генерала Москалика привезли на место взрыва В Балашихе проводятся следственные действия с убившим генерала Москалика

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Задержание сотрудниками ФСБ РФ агента украинских спецслужб Игната Кузина

Игната Кузина, подозреваемого в гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, привезли к месту взрыва в Балашихе для следственных действий, передает Telegram-канал Mash. Он произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова.

На кадрах видны автомобили полиции, сам Кузин в объектив не попал. В ГСУ СК России по Московской области ранее рассказали, что с подозреваемым работают следователи, устанавливаются обстоятельства преступления, идет сбор доказательств.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Кузин дал признательные показания. Мужчина в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами — по их наводке и действовал. Он переехал в Москву, там жил в квартире, которую оплачивали. Подозреваемый добавил, что взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором.

До этого военкор Александр Сладков обратил внимание, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что только полное уничтожение действующей украинской власти пресечет теракты на территории России. По его словам, Киев никогда не откажется от подобных действий внутри РФ.