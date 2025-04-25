Военкор объяснил, почему взрыв в Балашихе стал крупнейшей диверсией века Военкор Сладков назвал взрыв автомобиля в Балашихе крупнейшей атакой XXI века

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Подрыв автомобиля в Балашихе Московской области, при котором погиб заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик, оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России, такое мнение в Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Сладков. Он предположил, что за этим могут стоять Британия и Украина.

По-моему, это самая серьезная диверсионная атака [против] нашей страны со стороны Запада (возможно, Англия плюс Украина) за первую четверть XXI века или даже за всю новейшую историю России, — говорится в сообщении.

Сладков подчеркнул, что главное оперативное управление является стержнем Генштаба. По его словам, там сосредоточено все стратегическое планирование как специальной операции, так и всей военной деятельности России.

Вот какой удар нам нанесли. Думаю, это не просто дерганье Москвы за ус, это не просто гигантская провокация всей русской военной машины к большим персональным ответам. Это вызов, на который нельзя не ответить громко и равновесно, — заключил военкор.

Взрыв в Балашихе прогремел в районе 10:40 утра 25 апреля. Трагедия произошла во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. Следственный комитет России подтвердил, что в результате погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Возбуждено уголовное дело об убийстве.