В Госдуме назвали единственный способ пресечь украинские теракты в России Депутат Журавлев: только уничтожение киевской власти пресечет теракты в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Только полное уничтожение действующей украинской власти пресечет теракты на территории России, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев никогда не откажется от подобных действий внутри РФ.

Украина никогда не откажется от террористических методов, которые использует против нашего государства. Перемирие, прекращение огня — они только на словах говорят об этом, а на деле готовят все новые и новые покушения на людей на российской территории. Избежать их можно будет лишь тогда, когда нынешний киевский режим будет полностью уничтожен, договариваться с ним о чем-либо нельзя и даже опасно, — добавил Журавлев.

Взрыв, унесший жизнь заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова. На воздух взлетела припаркованная машина. По одной из версий, в авто могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Согласно второму предположению, в иномарке была установлена бомба с поражающими элементами.

Военкор Александр Сладков обратил внимание, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.

После случившегося пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что украинские власти с помощью этого преступления в очередной раз продемонстрировали свою истинную сущность. Москва должна быть начеку на фоне возможных переговоров с Киевом, добавил он.