«Поднимут на штыках»: Журавлев о планах Зеленского вырыть 2000 км окопов Депутат Журавлев: три линии обороны существуют только в мечтах Зеленского

Фото: МО Украины

Три линии обороны ВСУ общей протяженностью 2000 км существуют только в мечтах президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, данные фортификационные сооружение российские бойцы «поднимут на штыках». Накануне украинский лидер сообщил о строительстве оборонительных линий.

Все известные западные линии обороны — от Мажино до Маннергейма — не гарантировали полной безопасности своим строителям. Так и три линии Зеленского, уверен, будут нами успешно преодолены, тем более что русский солдат сейчас полон решимости поднять на штыках все что угодно. Между прочим, неприступными Украина считала и Артемовск с Авдеевкой, где окапывались 10 лет. Пока линии обороны существуют только в мечтах Зеленского, — добавил Журавлев.

Ранее издание Business Insider писало, что командование Вооруженными силами Украины допустило серьезные ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, что привело к потере ключевого участка фронта. Авторы издания пишут, что украинские военные начали выстраивать оборону лишь три месяца назад, поэтому их успехи оказались слишком скромными и недостаточными.

Издание сослалось на полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который также считает, что командование не уделило достаточно внимания обороне. По его словам, строительство нередко отстает от плана, а усугубляет ситуацию дефицит личного состава.

Также сообщалось, что часть земель Чернобыльского заповедника вдоль границы перейдет в ведение Госпогранслужбы Украины с целью возведения там укрепительных сооружений. По данным МВД страны, проект распоряжения президента Украины об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника уже подготовлен.