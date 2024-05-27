Упавший арбуз, лечение святой водой: как россияне смотрели в глаза смерти

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В русскоязычном сегменте микроблога Х завирусился твит пользовательницы Nadya Whatever, которая попросила подписчиков рассказать о случаях, когда они оказались на грани жизни и смерти. В итоге под публикацией собралось более 900 ответов. NEWS.ru выбрал наиболее интересные из них.

«Тащил меня навстречу бетонному столбу»

В топе происшествия на транспорте. Как на частном, так и на общественном.

«Бабка долго выходила из троллейбуса. Решил следом выпрыгнуть, обе ноги зажали двери. Советский троллейбус, если что. И автобус поехал. Тащил меня навстречу столбу бетонному у дороги. Пассажиры увидели и подняли панику. Троллейбус остановился и открыл двери, я выпал. А он закрыл и уехал», — рассказал пользователь Клим Чугункин.

«Поднимаю голову — летит арбуз»

Часто повзрослевшие микроблогеры пишут о том, как едва не погибли в детстве от упавших на них стекол, дверей и т. д. Одна из подписчиц рассказала, как едва не стала жертвой арбуза.

«Я раз в окно высунулась, и черт дернул вверх посмотреть в сторону крыши дома. А на меня арбуз целый летит. Вовремя увернулась», — Lonklo.

Девушка с ником katya_noise тоже чуть не пострадала от падения предмета сверху. На нее упала бутылка.

«Однажды в детстве спешила домой с музыкалки, шла мимо дома. На большой палец ноги вдруг сверху приземляется двухлитровая полная бутылка воды. Я в шоке, даже не затормозила и не оглянулась, но будь на долю секунды быстрее, она бы на голову пришла. С пальца потом ноготь сошел», — поделилась пострадавшая.

Встреча с муреной и случай на лодке

Также многие часто вспоминают, как едва не утонули в детстве. Во взрослом возрасте часто чуть не становятся утопленниками граждане в алкогольном опьянении.

«Выпал пьяный из лодки ночью, не смог залезть назад, докричаться не смог. Хорошо, что лето было жаркое и вода теплая, греб к берегу, держась за лодку. Больше так на воде не исполнял», — рассказал Антоха Анунг Ун Рама.

Кроме непосредственно воды на водоемах угрозу несут и их обитатели. Подписчица рассказала, как чудом избежала смерти от встречи с ядовитой муреной.

«Самый запоминающийся случай: маленькая на отдыхе с родителями плавала в очках и увидела эту „рыбку“. Подумала, прикольная, как в "Русалочке", и погладила ее по голове и дальше поплыла. Потом узнала, что одна царапина — и меня бы не стало», — поделилась девушка.

Фото: Norbert Probst/BROKER.com/Global Look Press

Мама лечила отит святой водой

Дети, живущие в семьях, где родители не приемлют современные методы лечения, часто становятся заложниками ситуации. Если мед с малиновым вареньем вряд ли навредят ребенку при лечении простуды, то народные способы при осложненных ОРВИ или более сложных состояниях могут стать фатальными. Пользовательница RadiO_activist рассказала, что мать-медсестра лечила ее отит святой водой.

«Когда мне было лет 11, заболела отитом на даче. Два месяца лежала с температурой 39–40, мама отказывалась меня везти в город, лечили святой водой, перекисью в ухо и еще демонов изгоняли. Надо было встать и стоять минут 15 у таза с водой, пока мать (медсестра, кстати) ходит со свечкой вокруг и зачитывает молитвы из книжки целительницы. С температурой 40 простояла я минуту, упала и начались судороги. Это видели маленькие племянники. Тогда они поверили в существование потусторонних сил. Откуда детям знать, что бывает из-за отита», — рассказала девушка.

Это была бы нелепая, но красивая смерть

Другая девушка, под ником Tommy Riddle Song, рассказала, как едва не умерла на работе в театре прямо в своем костюме. Ненормальные месячные оказались аномальным маточным кровотечением.

«Аномальное кровотечение, воспринятое как „ну-у, че-то месячные слишком сильные, бывает“. Потом скорая, анемия, киста и куча всего в комплекте. Это реально была бы абсолютно случайная, нелепая, но красивая смерть, так как я была на работе», — поделилась актриса.

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