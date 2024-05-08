«Целился в людей»: школьник убил девочку куском стекла на глазах у матери

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Старой Руссе Новгородской области девятилетний мальчик сбросил кусок стекла с балкона пятого этажа на голову трехлетней девочке, выходившей с матерью из здания магазина. Несовершеннолетняя получила открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб мозга. Впоследствии она скончалась в больнице. NEWS.ru выяснил, как произошла трагедия и почему школьник стал опасен для окружающих.

Что произошло в Старой Руссе

5 мая женщина пошла с трехлетней дочерью в магазин, расположенный на Профсоюзной улице. Когда они выходили из здания, на девочку упал большой кусок стекла. Ребенка экстренно госпитализировали в Санкт-Петербург на вертолете санитарной авиации, однако пострадавшую не удалось спасти. 7 мая девочка умерла.

Telegram-канал Baza сообщил, что стекло скинул с балкона девятилетний второклассник. По словам соседей школьника, это не первый случай, когда он бросается предметами из окна. По сведениям Baza, ребенок наблюдается у психиатра и состоит на учете в детской комнате полиции за причинение легкого вреда здоровью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам части 2 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет KP.RU.

«В ходе следствия выяснят все обстоятельства трагедии, а также в каких условиях жил и воспитывался мальчик. Кроме этого, будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Новгородской области.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Источник в правоохранительных органах сообщил, что это дело могут переквалифицировать на статью об убийстве или причинении смерти по неосторожности. Следователи должны установить, был ли у школьника мотив причинить вред девочке или нет. При этом собеседник уточнил, что ребенка не привлекут к уголовной ответственности в силу юного возраста. Пока второклассника поместили в центр психиатрии в Великом Новгороде, передает Baza.

Соседи считают школьника опасным

Школьник, скинувший кусок стекла на девочку, давно бросается предметами с пятого этажа и попадает ими в людей, рассказали соседи. Одна из пострадавших Виктория пожаловалась в разговоре с NEWS.ru, что была вынуждена обратиться в больницу после того, как на нее с пятого этажа упала ножка стула. Врачи зашивали женщине раны.

«Я пострадала в прошлом году. Этот мальчик скинул из окна ножку стула, он целился в мою маленькую дочь, но попал в меня. У меня швы на голове. По документам он абсолютно здоровый и вменяемый ребенок. Органы опеки бездействуют», — рассказала Виктория.

Женщина потратила год на то, чтобы привлечь семью ребенка к ответственности, пишет KP.RU. По словам Виктории, ей ответили, что родственников школьника не накажут, поскольку он не нанес тяжких увечий. Кроме того, возраст нарушителя не позволяет привлечь его к ответственности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Никто не потрудился их выселить или переселить хотя бы на первый этаж. В прошлом году мать Артема открутила ручки от окон и балконной двери. Но сейчас они снова на месте. А после инцидента со мной мальчик спокойно и без чувства вины и раскаяния пошел в школу, учится в коррекционном классе», — сказала пострадавшая.

Ольга, продавец магазина, работающего на первом этаже дома, подтвердила, что из окон постоянно вылетают бутылки, куски шифера и другие предметы. По словам женщины, ребенок целится в людей, а родители за ним не смотрят.

«Регулярно видела, как с балкона пятого этажа летают бутылки, куски шифера, стеклянные банки. Ребенок целенаправленно целится в людей. Где находятся в этот момент родители, непонятно», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Как родители мальчика отреагировали на трагедию

Родители школьника развелись два года назад. Мальчик живет в съемной квартире с матерью и старшей сестрой, сообщает KP.RU. Знакомые семьи рассказали, что мать мальчика часто выпивает, а отец не принимает участия в воспитании детей.

«Хозяин квартиры прописан в деревне, поэтому мало что знает о происходящем в городе. Видимо, его устраивает, что у него прописана неблагополучная семья. Мать часто выпивает, а отец не принимает никакого участия в воспитании детей и не навещает их. Вот и выросли беспризорники», — приводит издание слова собеседника.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом отец школьника придерживается другого мнения. Он заявил, что его полностью устраивает то, как жена воспитывает ребенка.

«У мальчика было нормальное воспитание. Бывшая жена была очень добрым человеком. Когда я жил с ними, никаких странностей в поведении сына не замечал. Что там с его воспитанием происходит без меня, я не могу знать полностью», — сказал отец мальчика.

Он заявил KP.RU, что школьник «рос нормальным пацаном», и добавил: «Пусть не гонят на него».

Другие громкие убийства с участием детей

Осенью 2023 года в Екатеринбурге школьник зарезал ножом девушку из ревности, сообщал портал E1.RU. Убийство было совершено в квартире, где подростки находились в гостях у друзей. Жертве было 17 лет, а нападавшему — 15.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В июле 2023 года в московском парке «Коломенское» 13-летний мальчик убил 11-летнего друга. Тело жертвы с 15 ножевыми ранениями было найдено в колодце. Кроме того, полиция обнаружила пластиковую бутылку объемом 0,5 литра и несколько отрезков бумаги. Предполагается, что она могла использоваться для употребления неизвестных веществ. Мальчик сознался в содеянном.

В 2019 году в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором пятерых членов семьи и покончил с собой. Незадолго до массовой расправы он рассказал другу о своих планах.

В 2018 году в Москве 16-летний подросток зарезал и расчленил сверстницу, после чего сбросил ее останки в коллектор. Девушка была у него в гостях. В какой-то момент они начали выяснять отношения, и школьник нанес девушке смертельное ножевое ранение.

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